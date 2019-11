Der Börsengang des weltgrößten Ölkonzerns könnte das höchste Neuangebot an Aktien aller Zeiten werden. Saudi Aramco könnte auf einen Schlag wertvoller als Apple oder Microsoft sein - aber die Aktien bergen Risiken.

Dass die Aktie von Saudi Aramco in keinem ernst zu nehmenden Fonds für Nachhaltigkeit oder Ethik auftauchen sollte, das liegt auf der Hand. Da ist nicht nur das eher schmutzige Ölgeschäft, sondern auch die Eigner stehen dem entgegen. Die haben nicht nur vor Jahresfrist brutal den Journalisten Jamal Kashoggi ermorden lassen, sondern sind mitverantwortlich für hunderttausende Tote im Jemen. Zudem gilt Saudi Arabien der Terrorfinanzierung verdächtig.

Darüber hinaus nennt der am Wochenende vorgelegte 658 Seiten starke Prospekt zahlreiche Allgemeinrisiken und unternehmensspezifische Risiken. Wenig überraschend werden die Ertragslage und der Mittelzufluss (Cashflow) des Unternehmens maßgeblich durch die Preisbildung am internationalen Rohölmarkt beeinflusst. Saudi Aramco verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass das Unternehmen einen erheblichen Teil seines Rohöls und seiner raffinierten Produkte an Kunden in Asien exportiert. Nachteilige wirtschaftliche oder politische Entwicklungen in Asien könnten sich deshalb negativ auf die Ertragslage des Unternehmens auswirken.

Zudem sind die erwarteten Einnahmen auch davon abhängig, wie genau sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...