Mit Juki verbindet Marco Punzo eine bereits 11 Jahre währende enge Partnerschaft. Im Benchmark mit zwei weiteren Anbietern konnte Juki mit dem Bestückautomaten RS-1 hinsichtlich Schnelligkeit, Präzision, Zuverlässigkeit, Garantie und Kosten klar punkten, erläutert der Gründer und Geschäftsführer von NES: "Unsere Strategie für die Zukunft sind kontinuierliche Investitionen in Ausrüstung, Software und Mitarbeiter. Nur so können wir erfolgreich agieren und auf dem neuesten Stand bleiben." NES ist die Abkürzung für Net Electronic Smt. Der EMS fertigt anspruchsvolle elektronische Baugruppen im high-mix-low-volume-Segment und ist daher gemäß ISO 9001, ISO 9100, IRIS sowie ATEX zertifiziert und fertigt für 69 verschiedene Kunden in der Bahntechnik, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, Hochfrequenztechnik, Industrieelektronik und Gebäudetechnik. Seit einigen Jahren arbeitet man mit chinesischen, spanischen, deutschen und schwedischen Partnern zusammen und ist besonders stolz auf ein Joint Venture mit einem Zulieferer für die deutsche Automobilindustrie.

"Handwerker" mit Geschick

In den Besückautomaten RS-1 hat Juki Automation Systems seinen Leitspruch "smart. fast. modular" gepackt. Das Herz des Bestückautomten ist der Bestückkopf Takumi-Head. Nicht umsonst wurde der Bestückkopf auf den Namen Takumi getauft: Der japanische Begriff, der in Japan auch als männlicher Vorname beliebt ist, bedeutet "Handwerker". Mit acht Vakuumdüsen kann sich der Bestückkopf dynamisch in sechs Stufen an die Bauteilehöhe anpassen. Ermöglicht wird dies durch ein vollautomatisches Zentriersystem. Damit befindet sich der Bestückkopf so nah wie möglich an den Feedern und der Leiterplatte. Das heißt, der Z-Achsen-Verfahrweg reduziert sich auf ein erforderliches Minimum und die Taktzeit wird optimiert - ein ständiger Bestückkopfwechsel wird damit obsolet.

Mit seinen acht Vakuumpipetten erreicht der Bestückkopf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...