Zürich (awp) - Die Schweizer Börse wird am Montag etwas schwächer gesehen. Neue Verunsicherung über den US-chinesischen Handelsstreit und die anhaltenden Proteste in Hongkong dürften die Beteiligungspapiere belasten, heisst es am Markt. "Die Freude über mögliche Fortschritte im Handelsstreit währte nur kurz", sagt ein Händler. ...

