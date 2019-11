Mit Walki-Lid lassen sich Milchprodukte nun vollständig nachhaltig verpacken - ohne Aluminium und auf Basis erneuerbarer und recycelbarer Rohstoffe. Die weltweit größte Milchgenossenschaft Arla nutzt das papierbasierte Deckelmaterial von Walki für seinen 175 g Luonto Joghurt in Finnland sowie für Hüttenkäse und Crème fraiche in Schweden. Da die Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen steigt, suchen Unternehmen nach Lösungen, die recycelbar sind, aus erneuerbaren Rohstoffen bestehen und in Produktion und Logistik möglichst wenig zur CO2-Emission beitragen. Für Milchprodukte bedeutet dies, eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...