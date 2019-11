Das Handlöten ist in den letzten Jahren mehr und mehr vom Handwerk zur Kunst geworden. Nicht zuletzt die zunehmende Miniaturisierung erfordert vom Werker Erfahrung, Können und Geschick.

Doch auch die beste Handlötarbeit reicht heutzutage in vielen Fällen nicht mehr aus. Insbesondere in sicherheitssensiblen Industriezweigen wie der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik oder der Automobilproduktion werden ausnahmslos (Vor-)Produkte eingesetzt, die durchgängig dokumentierbar, also traceabiltyfähig sind. Das ist beim Handlöten ausgeschlossen, egal wie gut der Werker ist.

Die Herausforderung ist deshalb, den Anteil des Handlötens in der EMS-Produktion durch automatisierte Verfahren zu ersetzen, die die hohen Qualitätsanforderungen der OEM erfüllen. Ein solches hat Weller Tools mit dem Benchtop-Lötautomaten WTBR 1000 entwickelt, das über den Systempartner Wetec erhältlich ist. Wetec ist einer der wichtigen Partner von Weller und vertreibt die gesamte Produktpalette des Unternehmens. Der Lötautomat stellt eine evolutionäre Entwicklung aus dem Hause der Besigheimer Lötspezialisten dar, denn er setzt sich im Wesentlichen aus Komponenten der "Technology Line" aus dem Weller-Programm zusammen. Allerdings ist der WTBR 1000 viel mehr als die Summe der in ihm verbauten ...

