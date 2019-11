Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften zum Wochenbeginn zunächst Vorsicht walten lassen und die weitere Entwicklung im Handelskonflikt abwarten. Vor Xetra-Handelsbeginn am Montag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den hiesigen Leitindex DAX -0,46% ein Minus von 0,3 Prozent auf 13.180 Punkte.Damit würde der DAX - nach dem Verlaufs-Hoch am Donnerstag bei 13.300 Punkten - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...