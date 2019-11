Leicht schwächer tendierten die Börsen in Europa zum Wochenausklang, Grund dafür war der US-Präsident, der die Aufhebung der bereits bestehenden Strafzölle im Rahmen des geplanten Teilabkommens zwischen China und den USA dementierte. Daraufhin schloss der EuroStoxx 50 0,2% schwächer, die Börse in Paris endete nahezu unverändert zum Vortag, in Deutschland fiel das Minus mit 0,5% etwas deutlicher aus und in London ging es 0,6% nach unten. Angesichts sonst kaum vorhandener makroökonomischer Daten standen erneut Unternehmensergebnisse im Fokus des Geschehens. In Zürich musste Richemont nach Quartalszahlen 5,7% abgeben, kritisiert wurden besonders die gesunkene Profitabilität und das verlangsamte Umsatzwachstum des ...

