In der ersten vollen Woche der Neuauflage an Netto-Anleihekäufen durch die EZB wurde ein platziertes Volumen von rund EUR 45 Mrd. am Primärmarkt verzeichnet, das vor allem durch Mehrfachtranchen von Corporates gekennzeichnet war. Auch am Freitag war eine rege Aktivität (EUR 3,7 Mrd.) zu verzeichnen - die zweitstärkste in diesem Jahr. Neben einer High-Yield Emission des spanischen Biotech-Unternehmens Grifols (A: EUR 905 Mio., Rendite: 1,625 %, 5,25NC2; B: EUR 770 Mio., 2,25 %, 8NC3; Ba2/BB+ erwartet) platzierten aus dem Non-Financials Sektor noch Bureau Veritas SA(EUR 500 Mio., MS+125 BP, 7J, kein Rating), Zimmer Biomet (EUR 500 Mio., MS+115 BP, 8J, Baa3/BBB erw.) sowie Peach Property Finance (EUR ...

