Die Aktien der Jost Werke taumeln zunächst nach einer Gewinnwarnung. Jost rechnet mit Rückgang bei Umsatz und Gewinn im Gesamtjahr. Das Marktumfeld verschlechtert sich für Nutzfahrzeuge in allen Regionen, so formuliert es der neue Konzernchef Joachim Dürr. Analysten bleiben allerdings Positiv, so dreht auch die Jost Aktie nach schwachem Start ins Plus. Anleger verbuchen die Gewinnwarnung unter" Reinemachen" durch das neue Management. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...