Die nächste Krise kommt bestimmt und deshalb ist es gut, wenn man sich rechtzeitig auf sie vorbereitet. Diese Weisheit gilt selbstverständlich auch für die Akteure an den Finanzmärkten und so kann es nicht verwundern, dass sich die großen global agierenden Vermögensverwalter und die Notenbanken bereits heute Gedanken machen, wie die nächste Konjunkturkrise im Fall der Fälle bekämpft werden kann. Das Ergebnis dieser Studien hat der größte Vermögensverwalter BlackRock unlängst veröffentlicht. An der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...