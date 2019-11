Die Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) meldet heute eine wichtige Personalie. Mit sofortiger Wirkung wird David Miller neuer CEO der Division "Investment Banking and Capital Markets" (IBCM). Damit fort er auf James Amine, der seinerseits neuer Chef des Bereichs "Private Credit Opportunities" bei der CS wird. Außerdem wird (ebenfalls per heute) Eric Varvel neuer Chairmann der Division IBCM. David Miller verfügt über 22 Jahre Berufserfahrung bei der CS, u.a. als Global Head of Credit...

