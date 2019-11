Fünf renommierte Portfoliomanager sagen, wie sie auf Klimawandel und Geldschwemme reagieren, wagen einen Börsenausblick auf das neue Jahr - und streiten darüber, ob die Schulden der Staaten gestrichen werden sollen.

WirtschaftsWoche: Frau Rosenberg, meine Herren, der Dax hat die 13.000-Punkte-Marke genommen, trotz Handelskrieg, Konjunkturangst, Brexit. Sind Anleger zu sorglos?Karoline Rosenberg: Es gibt noch genug Zweifler. Seit Jahren höre ich von der Sorge, dass Aktienkurse zu stark gestiegen seien. Aber es gibt interessante Aktien, sehr spannende Storys, viel Innovation, da verändert sich eine Menge. Und wenn die Welt in Bewegung ist, bieten sich durchaus Investitionschancen.

Herr Ferscha, auch Sie kommen wie Frau Rosenberg gerade aus London. Erschüttert der Brexit die Börse noch?Rudolf Ferscha: Erschütterung ist zu viel. Ich glaube, es gibt fantastische Gelegenheiten, auch im britischen Index FTSE. Das Pfund ist günstig. Da kann ich Leuten, die einkaufen wollen, nur zuraten. Das passt hübsch in die Vorweihnachtszeit. Gebhardt: Ich glaube, Premier Boris Johnson hat sich verzockt, es war ein Fehler, Wahlen anzusetzen. Der Ausgang ist total offen, nach der Wahl kann die Unsicherheit noch viel größer sein. Wenn dieses Drama weitergeht, kann es das Vereinigte Königreich zerreißen. Die Autonomiebewegung in Schottland wird immer stärker. Nordirland geht irgendwann auch auf eine Wiedervereinigung zu. Das belastet Europa und ist einer der Risikofaktoren für die Märkte.

Belastet der Handelskrieg?Jens Ehrhardt: Hier haben wir grünes Licht. US-Präsident Donald Trump braucht eine Einigung. Wenn er jetzt den harten Mann spielt, drückt das die Konjunktur. Er wird aber nur wiedergewählt, wenn die Konjunktur gut läuft. Und China braucht eine Einigung in der Landwirtschaft. Chinesen essen unheimlich viel Schweinefleisch. Wegen der Schweinepest hat sich der Preis verdoppelt. Sie müssen beim weltgrößten Exporteur von Schweinefleisch kaufen - den USA, und Sojabohnen als Futter importieren. Im nächsten oder im übernächsten Jahr kann sich das wieder alles zuspitzen. Dahinter steht der klassische Konflikt zwischen einer aufsteigenden Macht, die von einem Hegemon niedergedrückt wird. Die Chinesen waren im 18. Jahrhundert das größte Land der Welt, und da wollen sie wieder hin. Es kommen dort pro Jahr mehr Ingenieure von den Unis, als in den USA, Europa und Rest-Asien zusammen. Das ermöglicht Produktivität und Wachstum. Und China wird nach oben streben.Henning Gebhardt: Heute in einem Jahr kennen wir das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen. Es ist entscheidend für die Börsen. Die Demokraten, Favoritin ist aktuell Elizabeth Warren, wollen eine andere Politik. Die Steuern werden hochgehen. Banken anders reguliert werden. Die nächsten vier Monate werden spannend. Bleibt die GroKo? Das ist für Europa enorm wichtig. Wir haben immer noch keine Europäische Kommission, und eine neue EZB-Chefin, die sich etablieren muss. Große Fragen, die verunsichern. Es gibt eine starke Investitionszurückhaltung, die sich fast eins zu eins auf die Politik zurückführen lässt.

Schauen wir nicht nur auf politische, sondern auch auf systemische Risiken. In den USA ist ein Zins auf zehn Prozent geschnellt, weil Banken dringend Geld brauchten. Das klingt nach 2008. Bahnt sich hier die nächste Finanzkrise an?Jochen Felsenheimer: Es gibt viele Verschwörungstheorien und Gerüchte, bis hin zu dem, dass jemand sein Passwort vergessen und deshalb nicht ins Notenbank-System konnte. Die US-Notenbank Fed konnte aber sehr leicht und schnell mit einem sehr überschaubaren Betrag dieses Ungleichgewicht im Interbankenmarkt ausgleichen. Also muss man sich da keine großartigen Sorgen machen.

Ist die Regulierung bei komplexen Finanzinstrumenten besser als vor dem Lehman-Crash?Felsenheimer: Ja. Heute müssen sehr viel mehr Sicherheiten hinterlegt werden.

Worüber sorgen Sie sich dann?Felsenheimer: Wenn Sie systemische Risiken ansprechen, muss man fragen, woher dieser Boom denn kommt. Wir leben in einer Dekade der Niedrigzinspolitik, am dramatischsten in Europa, wo zwei Drittel aller Anleihen im negativen Bereich rentieren. Sie leihen jemanden Geld und zahlen ihm noch etwas drauf? Wie irrational ist das denn? Dann ist ja klar, dass andere Anlageklassen profitieren. Aktien, Immobilien. Als Münchner weiß ich leider wovon ich spreche. Wir haben es hier mit einer veritablen Blase zu tun, einer ganz dramatischen Entwicklung, weil sich der Finanzmarkt von der Realwirtschaft abgekoppelt hat. Und zwar in einem einem Ausmaß, das es so noch nie gegeben hat. Ferscha: Wir haben sicher eine unglaubliche Geldmengenausweitung. Die bietet aber auch unglaubliche Chancen, insbesondere für uns als Übernahmefonds und daher speziell für risikobewusste Anleger. Es ist viel Geld da, das für Übernahmen eingesetzt wird. Private Equity, also Finanzinvestoren, haben in ihren Fonds hohe Cashreserven.

Warum sollen Übernahmespekulationen etwas für Risikobewusste sein? Ferscha: Das ist keine Spekulation. Wir investieren nicht auf Übernahmegerüchte hin sondern erst nach öffentlichen Ankündigungen und erreichen dadurch ein asymmetrisches Chance-Risikoprofil. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen für ein anderes 40 Euro pro Aktie bietet, ist das eine Absicherung nach unten.

Es sei denn, das Angebot scheitert.Ferscha: Dann kommt oft schnell das nächste, und das liegt oft auch nicht unter 40 Euro. Auf der anderen Seite haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ein Gegenangebot gibt, dass das Angebot noch erhöht wird und es am Ende sogar noch eine Nachbesserung gibt. Es ist sehr ungewöhnlich am Kapitalmarkt, dass man, ohne Versicherungsprämien zahlen zu müssen, eine Absicherung nach unten hat. Im Übernahmebereich funktioniert das aber. Sorgfältig ausgewählte Portfolios sind richtig stabil und haben eine sehr geringe Korrelation mit dem Gesamtmarkt.

Bei der Masse der Aktien aber spielt die Weltkonjunktur noch eine gewaltige Rolle. Rosenberg: Wir suchen und kaufen nur Aktien von Unternehmen, die nicht nur bei schönem Wetter performen, sondern ihr Schicksal selbst in der Hand haben, die immun sind gegen Unsicherheit über Politik und Weltkonjunktur. Zyklische Werte, Banken, Autos, Ölkonzerne meiden wir - alles, wo ich Vorhersagen machen muss. Wohin läuft der Ölpreis? Wann gehen die Zinsen nach oben? Extrem schwer. Einfacher ist es, Unternehmen mit einem wetterfesten Geschäftsmodell zu finden. Es gibt keine Blase bei europäischen Aktien. Wer in Europa investiert, investiert in die Welt. Im europäischen Aktienindex kommen 60 Prozent der Umsätze aus dem Export.

"Es wird mir zu viel vom Untergang geredet"

Nennen Sie bitte mal so ein starkes Unternehmen. Rosenberg: Grifols aus Spanien, ein Hersteller von Blutplasma. Egal, wo die Konjunktur hingeht, das Produkt benötigen wir, und es gibt viele neue Verwendungsmöglichkeiten für Blutplasma. Der Wahlkampf in Amerika mag wichtig sein, aber es gibt zu wenig Blutplasma - und nur drei Unternehmen, die den Markt kontrollieren. Von solchen Unternehmen muss man sich genügend zusammenstellen, um dann solche unsichere Marktphasen gut zu überstehen.

Also sind Konjunktur und Politik egal?Gebhardt: Nun ja, der deutsche Aktienmarkt tritt seit Jahren mehr oder weniger auf der Stelle. Und der Stoxx 600 Europa ist erst jetzt erstmals seit 2000 über 400 Punkte geklettert. Er hat ein paar Mal diese Marke angestoßen und ist immer wieder zurückgefallen. Das heißt, im Endeffekt haben wir uns gar nicht wirklich weiter bewegt. Weil wir sehr viel Geld zur Verfügung haben, werden die Bewertungen aber höher.

Das heißt, die Unternehmen machen zwar nicht mehr Gewinn, aber statt des zehnfachen Jahresgewinns für eine Aktie zahle ich den 15-fachen. Gebhardt: Bei einigen Unternehmen ist das so. Andere Unternehmen, wie die wunderbaren Wachstumstitel, so etwa Grifol, die gerade zitiert wurden, oder Nestlé und wie sie alle heißen, kosten auf einmal nicht mehr den 15-fachen, sondern den 25-fachen Gewinn. ...

