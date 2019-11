MainSky Asset Management bringt Kernkompetenz in neuen Publikumsfonds ein DGAP-News: MainSky AM / Schlagwort(e): Fonds/Produkteinführung MainSky Asset Management bringt Kernkompetenz in neuen Publikumsfonds ein 11.11.2019 / 12:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG MainSky bringt Kernkompetenz in neuen Publikumsfonds ein * Der MainSky Macro Allocation Fund orientiert sich an der sehr erfolgreichen und bislang nur als individuellem Vermögensverwaltungsmandat angebotenen Portfolio-Strategie * Ein aktiv gemanagtes Portfolio bietet den Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und wird konsequent an das durch eigenes Primärresearch prognostizierte Kapitalmarktumfeld angepasst * Seit 2007 weist die Macro Allocation Strategie ein herausragendes Rendite-Risiko-Verhältnis auf und hat sich besonders in Krisenphasen bewährt * Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige, absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an Frankfurt am Main, 11. November 2019 - Die Frankfurter Vermögensverwaltung MainSky Asset Management legt ihre erfolgreiche individuelle Portfoliostrategie als Publikumsfonds auf. Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren den Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit nicht nur durch konstant gute Ergebnisse überzeugen, auch und gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarktkrise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. "Nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt die Richtung - dieses chinesische Sprichwort bringt unsere Anlagephilosophie auf den Punkt", so Dr. Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender der MainSky Asset Management und verantwortlich für das Portfoliomanagement. "Sind die See auch noch so rau und die Marktbedingungen noch so schwierig, mit unserem aktiven Management setzen wir die Segel und richten das Portfolio konsequent auf das zyklische Kapitalmarktumfeld aus. Wir können dafür die Gewichtungen der einzelnen Asset-Klassen teils deutlich innerhalb unseres Freiheitsgrads verschieben und so sehr flexibel und schnell auf Änderungen der Windverhältnisse reagieren." Dr. Schulte ist gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Daniel Duarte für die Macro Allocation Strategie verantwortlich. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Das zugrunde liegende hauseigene Research, in dem sowohl quantitative als auch qualitative Analyseverfahren eingesetzt werden, wird vom Portfoliostrategen Daniel Pfändler verantwortet. Integraler Bestandteil des MainSky-Investmentprozesses ist das Risikomanagement. Da sich die Korrelationen der Asset-Klassen je nach Marktphase ständig ändern, nimmt das Management die Steuerung der Risikoauslastung in Abhängigkeit vom jeweiligen Kapitalmarktumfeld vor. Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der MainSky Macro Allocation Fund eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der neue Publikumsfonds entsteht aus der Zusammenlegung des MainSky Macro Navigation Fund mit dem MainSky Bond Opportunities Fund. "In den vergangenen Jahren hat sich das Kapitalmarktumfeld entscheidend verändert. Die ultraexpansive Gelpolitik hat nicht nur zu einer Renditeschmelze an den Anleihemärkten geführt, sondern auch die Korrelationen zwischen den Asset-Klassen nachhaltig verschoben. Attraktive risikoadjustierte Returns lassen sich unter diesen Bedingungen besser mit flexiblen Strategien über die Asset-Klassen hinweg erzielen. Das genau ist unsere Kernkompetenz, die wir jetzt in den neuen Publikumsfonds einbringen und Investoren damit die Möglichkeit geben, von unserer Expertise direkt zu profitieren", so Dr. Eckhard Schulte. MainSky Asset Management AG Reuterweg 49 60323 Frankfurt am Main Tel.: 069 / 150 49 680-0 www.mainsky.de Pressekontakt: Kranch Media Thomas Kranch Mozartstraße 30 64584 Biebesheim am Rhein Tel.: 06258 / 9414721 Mobil: 0151 / 1200 25 35 E-Mail: tk@kranch-media.de Über die MainSky Asset Management AG Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets wie Renten und Aktien und ist Pionier im Absolute Return-Management. Die MainSky Asset Management AG ist ein Finanzportfolioverwalter nach §32 KWG und steht unter Aufsicht der BaFin bzw. Bundesbank. Dank eines klar strukturierten Investmentprozesses ist es der Gesellschaft seit der Gründung 2001 zuverlässig gelungen, sowohl in schwierigen als auch in guten Kapitalmarktjahren reale Wertzuwächse in den Kundenportfolien zu generieren. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 620 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds und Managed Accounts sowie in drei Publikumsfonds. Das Management-Team zeichnet sich durch eine gesunde Mischung aus sehr erfahrenen Portfoliomanagern und Analysten mit langjähriger Berufserfahrung bei renommierten Investmentbanken und Asset Managern sowie jungen und exzellent ausgebildeten Mitarbeitern aus. Disclaimer Dieses Informationsmaterial enthält kein Angebot zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Alleinige Grundlage für den Erwerb von MainSky Investmentfonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte. Die Informationen in diesem Dokument sind ausschließlich zur Veranschaulichung und zur Diskussion bestimmt und stellen keine Beratung dar. Die enthaltenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren lediglich die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle. Angaben über Anlageergebnisse und Anlageziele sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.