Die Nachrichtenlage bei Siemens wurde in der vergangenen Woche vom Bericht zum vierten Quartal des Geschäftsjahres geprägt - und in diesem hat der Technologiekonzern überzeugt: Der Auftragseingang legte um 7 Prozent auf 98,0 Milliarden Euro zu, die Umsatzerlöse stiegen um 5 Prozent auf 86,8 Milliarden. Entsprechend zog auch der Kurs der Siemens-Aktie zunächst deutlich um mehr als sieben Prozent an, übersprang am Freitag gar die Marke von 114 Euro. Was dabei ein wenig unterging, war eine erfreuliche ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...