Die Europäische Investitionsbank möchte grün werden und aus dem Gasgeschäft aussteigen. Doch der deutsche Finanzminister blockiert das Projekt, um Hintertüren für Gasfinanzierungen offenzuhalten. Ein Gastbeitrag.

Seine Rolle in Europa muss Olaf Scholz dieser Tage mehr als unangenehm sein. So sehr versucht er kurz vor der Wahl um die SPD-Spitze, sein Spiel als Blockierer von echtem klimapolitischen Fortschritt in Europa zu kaschieren. Und, tatsächlich, bisher scheint es zu funktionieren, so erschreckend unbeachtet bleibt die anstehende Entscheidung in der Europäischen Investitionsbank (EIB). Die größte multilaterale Bank der Welt möchte nämlich zur Klimabank werden. Und die Chancen stehen gar nicht so schlecht - wäre es nicht um ein paar Stimmen, die auf dem besten Wege sind, diesen historischen Aufschlag zu ersticken. Allen voran Finanzminister Scholz, der noch im September die Klimapolitik zur Koalitionsfrage erklärte.

Im Sommer überraschte die europäische Hausbank EIB mit einem Vorschlag für eine neue Energierichtlinie. Die Bank will Europa beim Umbau der Wirtschaft und Energieversorgung entsprechend den Pariser Klimazielen helfen. Sie hat erkannt, dass sie dazu keine Kredite mehr für fossile Energieträger vergeben darf und stattdessen ihre begrenzten öffentlichen Gelder einsetzen muss, um erneuerbare Energien auszubauen und für mehr Energieeffizienz zu sorgen. An diesem Donnerstag, dem 14. November, könnte die Entscheidung fallen.

Dass eine öffentliche Bank tatsächlich den Hochsprung wagt, ist bemerkenswert - bisher gingen die multilateralen Banken der Welt beim Klimaschutz, trotz aller schönen Worte, nur tänzelnd voran. So auch die EIB: In den letzten sechs Jahren hat sie über 14 Milliarden Euro allein für Gasprojekte vergeben, darunter für so umstrittene Gaspipelines wie den Südlichen Gaskorridor, eine "CO2-Bombe" wie aus dem fossilen Bilderbuch, und, ganz nebenbei, ein Projekt, das das autoritäre Regime des aserbaidschanischen Präsidenten stärkt und schon jetzt in Italien zu breiten Protesten führt.

Die öffentliche Debatte geht zum Glück in die entgegengesetzte Richtung. Von "Klimaneutralität" spricht man immer selbstverständlicher. Dass das bedeuten muss, neben Kohle auch aus der Finanzierung von Öl und Gas auszusteigen, versteht sich von selbst. Es ist zwar richtig, dass die Verbrennung von Gas im besten Falle nur halb so viele CO2-Emissionen freisetzt wie bei der Verbrennung von Kohle. Doch entstehen die Probleme bei der Gasverbrennung auch an anderen Stellen - etwa bei ...

