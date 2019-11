Montag ist Rosgix-Tag. Der "Rosinger Index" schloss am Freitag, dem 8. November 2019, mit 2.657,38 Punkten gegenüber dem Vorwochenschluss mit 2.632,84 Punkten deutlich fester. Im Wochenverlauf wurden hintereinander zwei All-Time-Highs bis auf 2.664,72 Indexpunkte (am 7. November 2019) verzeichnet. Die ytd Performance des Rosgix liegt nun bei +13,65 %, yoy kommt der Rosgix auf +15,27%. Die Performance des Rosgix seit 1. Januar 2015 liegt bei +165,74 % Die in Wien gelistete B-A-L Germany will sich auf der Hauptversammlung am 17. Dezember die Zulassung des Handels der Vorzugsaktien der Gesellschaft an einem geregelten Markt genehmigen lassen und erhofft sich dadurch "eine noch stärke Marktpräsenz und positive Auswirkungen auf den Aktienkurs", wie es ...

