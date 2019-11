Die Aktie von Geely macht den Anlegern derzeit Freude: Nachdem die Papiere des chinesischen Fahrzeugherstellers seit ihrem Jahreshoch bei 2,12 Euro im April massiv an Wert verloren hatten (im August standen nur noch 1,24 Euro auf dem Kurszettel), zogen sie zuletzt wieder deutlich an. Auch in der zurückliegenden Woche ging es mit Geely an der Börse um weitere sechs Prozent aufwärts auf 1,79 Euro am Freitag. Auch wenn die Aktie am Montag etwas nachgab: Der Konzern lieferte zweifellos einen guten Grund ... (Achim Graf)

