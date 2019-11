Die Transaktion wurde am 8. November 2019 abgeschlossen. Der bisherige Eigentümer, Bilcare Mauritius, erhält einen Nettokaufpreis von 27 Mio. EUR. Das Unternehmen Bilcare Research hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mit rund 1.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über 300 Mio. EUR erwirtschaftet und verfügt neben der Zentrale in Basel über Produktionsstandorte in Bötzingen und Staufen (beide Deutschland), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...