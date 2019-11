Die BKS Bank ermöglicht die Zahlungen mit Smartphones. Die Partnerschaft mit Bluecode sei ein strategisch wichtiger Schritt für die nachhaltige BKS Bank, teilt die Bank mit. Kontaktloses Bezahlen mittels Smartphone werde dadurch in vielen Geschäften möglich - und das unabhängig vom Betriebssystem, ganz gleich ob iOS oder Android. "Wir sehen die neue App als Ergänzung zu herkömmlichen Zahlungsmethoden. Laut einer aktuellen Studie können sich 62 % der Österreicher die Nutzung des Smartphones für Zahlungen vorstellen. Da Datenschutz bei uns an oberster Stelle steht, haben wir uns bewusst für eine europäische Partnerschaft entschieden", so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank. Bei Zahlungen werden weder personenbezogene Daten noch Umsatzinformationen ...

