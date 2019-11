Seit Mitte August hängt die Dialog Semiconductor-Aktie an der Marke von 44,00 Euro fest. Es ist den Käufern in dieser Zeit nicht gelungen, diesen Widerstand nachhaltig zu überwinden. Einzelne Vorstöße über diese Marke hinaus, wurden sehr schnell wieder abverkauft und zurückgenommen. Ganz ungefährlich war und ist die Lage für die Bullen nicht, denn insbesondere in der zweiten Oktoberhälfte stand die 50-Tagelinie unter starkem Druck. Der EMA50 ist in den letzten Tagen leicht angestiegen. Er verläuft ... (Dr. Bernd Heim)

