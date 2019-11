Während die Bullen im Oktober bei der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen kaum vom Fleck kamen und der Kurs knapp oberhalb der 50-Tagelinie in einer zähen Seitwärtsbewegung gefangen war, prägt den November bislang eine eindrucksvolle Dynamik. Mit einer Kurslücke zwischen 1,20 und 1,26 Euro startete die Aktie am 6. November in den Handel und gab damit den Startschuss zu einem kräftigen Anstieg. Dabei konnte auch die am 18. Juli zwischen 1,33 und 1,19 Euro gerissene Kurslücke endlich geschlossen ... (Dr. Bernd Heim)

