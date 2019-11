Der Unternehmer Harald Seiz will mit einer angeblich goldgedeckten Digitalwährung das Finanzsystem revolutionieren. Nun schreiten die Behörden ein.

Rhythmisches Klatschen, laute Pfiffe, aufgekratztes Johlen. Das Publikum brodelt wie bei einem Rockkonzert, als Harald Seiz auf die Bühne tritt. Der 56-Jährige streckt sein Boxerkinn vor, unter seinem Anzug wölben sich Muskeln. Unter dem Jubel der Menge kündigt er die Revolution der Finanzwelt an. Er wolle mit seinem auf Gold basierten Bezahlsystem "das Leben für alle Menschen besser machen".

Es ist Mitte September 2019. Seiz hat die Partner seiner Goldhandelsgruppe Karatbars ins Beurs van Berlage eingeladen, das ehemalige Gebäude der Amsterdamer Börse. Hunderte sind angereist. Sie haben die vergangenen Jahre damit verbracht, Abnehmer für Seiz' Kryptowährungen Karatgold Coin (KBC) und Karatbank Coin (KCB) zu finden. Auf der Bühne verteilt ihr Idol Rolex-Uhren an die Fleißigsten im Vertrieb. Seiz formt die Arme, als halte er ein Lenkrad. Auf der Leinwand erscheint der Preis für den Besten der Besten. Seiz schreit ins Publikum: "Hier ist ein Lamborghini!"

Knapp zwei Monate später kühlt sich die Stimmung in der Karatbars-Gruppe deutlich ab. Die Finanzaufsicht Bafin hat am Montag angeordnet, die Ausgabe des KBC "einzustellen und abzuwickeln". Begründung: Das E-Geld-Geschäft werde in Deutschland "ohne Erlaubnis" betrieben. 100 Millionen Euro hatte Seiz' Vertriebstrupp nach Firmenangaben dafür eingesammelt. Nun muss das ganze Geld an die Investoren zurückfließen - und nicht nur das, was noch übrig ist.

Seiz geht auf Konfrontationskurs. Er werde der Bafin nicht folgen, kündigt er an. "Niemand kann hier einen KBC rückabwickeln." Deutschen Anlegern sei der KBC nicht verkauft worden, erklärt Seiz. Die Coins hätten lediglich als Bonus anderen Karatbars-Produkten beigelegen. Das Ausland gehe die Bafin nichts an: "Die können doch nicht über die ganze Welt entscheiden."Auf Seiz warten indes noch andere Probleme. Nach Informationen des Handelsblatts ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Sie verdächtigt Seiz unter anderem des Betrugs. Die Behörde will sich nicht äußern. Seiz sagt, er wisse nichts von Ermittlungen: "Ich habe eine weiße Weste."

Es ist wieder passiert: Anleger, in Zeiten von Minuszinsen auf der Suche nach renditestarken Anlageoptionen, haben ihr Geld in einen Bereich investiert, der schwach reguliert ist, dafür aber reich an Skandalen. Im November 2018 ordnete ein Gericht die Auflösung der Envion AG an. Die Hintermänner des Unternehmens, das ebenfalls eine Kryptowährung ausgab, sehen sich Schadensersatzklagen gegenüber. Vor wenigen Wochen ging PIM Gold nach einer Razzia pleite. Die Firma hatte Anleger mit Zinsen auf Goldinvestments gelockt.

Seiz ist mit seiner Karatbars-Gruppe gelungen, Gold und Kryptowährungen zu verbinden. Sein KBC sollte digital und universell sein und versprach zugleich die Sicherheit des Goldes. Nun droht ein internationaler Finanzskandal, dessen Ausmaße nicht abzusehen sind. Offizielle Geschäftszahlen gibt es seit 2015 nicht. Die Karatbars-Gruppe habe 750?000 Kunden und Vermittler, ihre Monatsumsätze sollen 20 Millionen Euro betragen, sagt Seiz.

Seine Geschichte beginnt in Calw, einer Kreisstadt westlich von Stuttgart. Harald Seiz wird dort im April 1963 in einfachen Verhältnissen geboren. Der Junge wächst bei seiner Mutter und Großmutter auf, die beide mit Alkoholproblemen zu kämpfen haben, wie Seiz selbst erzählt. Er schlägt sich als Staubsaugervertreter durch. Immer wieder kommt er auch mit dem Gesetz in Konflikt.

Dann hat Seiz eine goldene Idee. 2011 gründet er den Goldhändler Karatbars und beginnt, Goldbarren in kleiner Stückelung zu verkaufen. Seiz baut ein mehrstufiges, provisionsbasiertes Vertriebssystem auf. Er erfindet Fantasie-Geldscheine, genannt "Cashgold". Darin sind kleine Goldplättchen von 0,1 Gramm eingewoben.

Die Geschäfte laufen, aber es gibt bessere. 2017 kann Seiz jeden Tag in der Zeitung lesen, wie eine andere Geldidee die Welt erobert.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin, Anfang 2017 bei 800 Dollar notiert, steigt auf 20?000 Dollar. Es beginnt eine massenhafte Nachahmungswelle neuer Kryptowährungen. Im Frühjahr 2018 ist Seiz mit seinem Karatgold Coin (KBC) dabei.

Er gründet eine Stiftung im Karibikstaat Belize, sie emittiert den Coin. Seiz kann nach eigenen Angaben in zwei Monaten mehr als 40 Millionen Euro einsammeln. Weil bei seinem ersten virtuellen Versuch alles so gut klappt, legt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...