Geld geht vor Hoffnung - mit diesem provokanten Statement zitierte Ilona Sonneveld, Ingenieurin und Betriebsleiterin eines Pharmabetriebs bei Bayer die Sicht der Betriebe im Hinblick auf mögliche Investitionen in digitale Technik. Denn auch ein halbes Jahrzehnt nach Ausrufung der digitalen Revolution (Industrie 4.0) bleibt die Technik den Nachweis häufig noch schuldig, dass aus den Projekten tatsächlich Mehrwert für den Geldgeber entsteht.

Durchaus selbstkritisch stellten die Prozessautomatisierer bei ihrem jährlichen "Familientreffen" Anfang November in Bad Neuenahr Fragen wie "Warum bekommen wir die Digitalisierung der Prozessindustrie nicht zum Fliegen?" oder "Die IT/OT-Welle - ein Tsunami oder eine Welle, die man reiten kann?". Dass dem Hype um die Digitalisierung nach dem "Gipfel der überzogenen Erwartungen" das "Tal der Tränen" folgt, muss nicht verwundern. Schließlich ist dieser Verlauf für die Einführung neuer Technologien bereits seit vielen Jahren im Hype Cycle des Beratungsunternehmens Gartner beschrieben. Doch wo verorten sich die Prozessautomatisierer in diesem Zyklus? "Das Tal der Tränen haben wir bereits durchschritten, jetzt kommen die digitalen Technologien in die Umsetzung", gibt sich Dr. Felix Hanisch, Vorstandsvorsitzender der Namur überzeugt.

Beispiele dafür gab es auf dem Anwendertreffen reichlich: Ausgehend vom Sitzungsthema "Enhanced connectivity for smart production", das vom Sitzungssponsor Phoenix Contact präsentiert wurde, wurden die aktuellen Entwicklungen aufgezeigt: So zum Beispiel wie Daten aus Feldgeräten über die Namur Open Architecture ("2. Kanal") rückwirkungsfrei und um Prozess-Kontext angereichert in Cloud-Applikationen ausgeschleust werden, um dort für Prozessoptimierungsaufgaben genutzt zu werden.

Gretchenfrage: Wie hoch ist der wirtschaftliche Nutzen?

Seit Jahren wird an dieser Stelle der Nutzen für Applikationen der vorausschauenden Wartung angeführt. Aber auch eine automatische As-Built-Dokumentation in Engineeringsystemen lässt sich über die erweiterte Konnektivität der Feldgeräte realisieren. Und trotzdem bleibt die Frage der Betriebe bestehen: "Wie hoch ist der monetäre Nutzen?"

Und diese lässt sich meist gar nicht so einfach beantworten: Hat die zustandsbezogene Wartung tatsächlich den Aufwand für deren Realisierung wieder eingespielt? Oft fehlt den Ingenieuren dann das Zahlenmaterial, um solche Fragen überzeugend beantworten zu können. "Das ist auch der Situation geschuldet, dass wir Automatisierer mit relativ vielen Ingenieuren und Naturwissenschaftlern arbeiten und uns erst einmal um die Technik kümmern. Erst im zweiten Schritt wird deren Wirtschaftlichkeit überprüft", sagt Namur-Vorstand ...

