Im Dezember soll dazu eine ausserordentliche Generalversammlung abgehalten werden.Die Liquidation der Gesellschaft solle vorzeitig - also noch vor Ablauf der ordentlich vorgesehenen Frist von zwölf Monaten - abgeschlossen und die freien Vermögenswerte an die Aktionäre ausbezahlt werden, teilte New Venturetec am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...