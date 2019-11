Am Dienstag startet Disney mit einem eigenen Streaming-Abo den Großangriff auf Netflix, Amazon und Co.. Konzern-Chef Bob Iger beginnt so eine Materialschlacht, wie es sie in der Medienindustrie so noch nie gegeben hat.

Vornehme Zurückhaltung muss sich Bob Iger nicht nachsagen lassen. Als der Chef von Walt Disney kürzlich einen Trailer in Auftrag gab, der für den neuen Streamingdienst Disney+ wirbt, kam dabei nicht weniger als der wohl längste jemals gedrehte Werbefilm heraus: Der Clip läuft drei Stunden, 17 Minuten und 53 Sekunden lang.

Von "Schneewittchen und die Sieben Zwerge" aus dem Jahr 1937 bis zum neuesten Star-Wars-Ableger "The Mandalorian" - alles ist dabei. Iger und Disney gehen die Vollen und fahren zum Start des neuen Streamingdienstes an diesem Dienstag auf, was der Medienkonzern zu bieten hat. Das Signal, das er damit sendet, ist überdeutlich: Der Mauskonzern startet eine Materialschlacht, wie es sie in der Medienindustrie so noch nie gegeben hat. Igers Ziel ist klar - er will im Kampf der Streamingdienste vom Start weg so viel Gelände wie möglich für sich einzunehmen.

Der Vorstandschef hat Disney darauf eingeschworen, nach vielen Jahren, in denen der Konzern seine Filme und Serien gegen Lizenzgebühren vor allem über andere Anbieter unters Volk brachte, die Mittelsmänner zu umgehen. Er will ihn selbst haben, den direkten Draht zum Kunden. Nicht anders als Konsumgüterhersteller wie Nike oder Adidas, die immer mehr Turnschuhe und Trikots in ihren eigenen, immer aufwändiger gestalteten Läden verkaufen, baut Iger dem Konzern eigene Plattformen mit einem einzigen Ziel: Er will ran an die Kunden, will ihre Konsum- und Bankdaten, um den Traum des Konzerngründers Walt Disney vom sich selbst fütternden Perpetuum mobile des Entertainment-Universums auf eine völlig neue Stufe zu heben. Er pumpt damit Disney zugleich zu einer Größe auf, die den Konzern fit machen soll, um mit Amazon und Facebook mitzuhalten, die sich in immer mehr Feldern breitmachen und immer mehr Werbegelder einsaugen.

Iger geht mit diesem gewaltig dimensionierten Vorhaben auf die letzte und wohl entscheidende Etappe seiner langen Karriere. Einer Laufbahn, die der 68-jährige gebürtige New Yorker eigentlich schon längst beendet haben wollte. Schon 2016, so der ursprüngliche Plan, hatte er den Posten an einen geeigneten Nachfolger abgegeben haben. Allein - der fand sich in seinen und den Augen des Aufsichtsrates nicht.

Zudem steckt der Konzern in einem Umbruch der kompletten Medienindustrie. Der hatte sich zwar schon länger angebahnt. Vor allem aber durch den rasanten Aufstieg des kleineren Konkurrenten Netflix war offenbar nicht nur in Igers Augen ein Wechsel an der Konzernspitze viel zu riskant, zu viel konnte schiefgehen. Erst recht, nachdem Iger den Einsatz noch einmal massiv erhöht hatte. Für 72 Milliarden Dollar verleibte er in einer wahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...