Der Rosenbauer Konzern hat den Umsatz nach neun Monaten um 11 Prozent auf 614,5 Mio Euro gesteigert. Dabei fielen insbesondere die Auslieferungen in Nordamerika, Zentraleuropa und Asien höher aus, während vor allem der Mittlere Osten, Nord- und Westeuropa Rückgänge verbuchten. Der Auftragseingang lag mit 784,1 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres (1-9/2018: 789,9 Mio Euro). Der Auftragsbestand zum 30. September liegt bei 1.223,8 Mio. Euro (vs. 1.093,6 Mio.). Die Aufwendungen für Material und Personal seien produktionsbedingt hoch gewesen, sodass das EBIT trotz stärkerer Betriebsleistung lediglich 15,1 Mio. Euro (1-9/2018: 17,0 Mio. Euro) erreichte, so das Unternehmen. Die Mitarbeiterzahl war Ende September 2019 um mehr als 200 höher bei 3.781 als ...

