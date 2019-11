Der Chipkonzern Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004) will für das letzte Geschäftsjahr eine Dividende von 0,27 Euro je Aktie ausschütten, wie der Konzern am Dienstag in Neubiberg mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr (0,27 Euro) bleibt die Ausschüttung damit unverändert. Beim derzeitigen Börsenkurs von 19,10 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite auf dieser Basis 1,41 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 20. Februar 2020 ...

