Die Erweiterung des bei der primion Technology GmbH integrierten Managementsystems DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015 um dieses Zertifikat dokumentiert somit die Zuverlässigkeit von Prozessen im Umgang mit sensiblen Kundendaten. Angelehnt an die Bestimmungen der ISO/IEC 27001 umfasst sie die Gewährleistung und den Erhalt der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen (CIA).

Sicherheit der Daten ist gewährleistet

Der TÜV-SÜD-Auditor führte das Audit in der Zentrale in Stetten am kalten Markt durch. Die TÜV SÜD Management Service GmbH war im Anschluss für die Veto-Prüfung verantwortlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...