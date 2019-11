Gestoppte bzw. gedrehte Serien: paragon -2,1% auf 13,96, davor 6 Tage im Plus (22,51% Zuwachs von 11,64 auf 14,26), JP Morgan Chase -0,35% auf 129,92, davor 6 Tage im Plus (4,37% Zuwachs von 124,92 auf 130,38), United Technologies -0,44% auf 148,22, davor 6 Tage im Plus (3,69% Zuwachs von 143,58 auf 148,88), DOW -0,32% auf 55,81, davor 6 Tage im Plus (10,89% Zuwachs von 50,49 auf 55,99), BMW -0,01% auf 75,03, davor 6 Tage im Plus (9,21% Zuwachs von 68,71 auf 75,04), Wells Fargo -0,09% auf 54,05, davor 6 Tage im Plus (4,78% Zuwachs von 51,63 auf 54,1), General Electric -1,48% auf 11,35, davor 6 Tage im Plus (15,43% Zuwachs von 9,98 auf 11,52), AXA -0,41% auf 25,275, davor 6 Tage im Plus (7,16% Zuwachs von 23,68 auf 25,38), Alibaba Group Holding -0,24% auf 186,71, davor 5 Tage im Plus ...

