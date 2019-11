Wer die Wärmeverluste in seinem Haus verringern möchte, sollte nicht blind Handwerker-Empfehlungen oder den Tipps von Nachbarn folgen. Wie Sie die passende Dämmtechnik finden und wann sie überhaupt sinnvoll ist.

Vor der Winterkälte noch schnell dämmen: Im Spätsommer und Herbst sind die Briefkästen wieder voll mit den Angebotsflyern der Baumärkte - und häufig preisen die darin ihre Wärmedämmsysteme an. Mittlerweile werden Heimwerkern aber nicht nur dicke Rollen Mineralwolle für die Dachdämmung, sondern auch sogenannte Wärmedämmverbundsysteme für die Fassadendämmung angeboten. Im Vergleich zur Komplettverarbeitung durch einen Handwerker-Profi ist das natürlich konkurrenzlos günstig. Aber ist es auch sinnvoll?

Do-it-yourself mag für Sparfüchse eine attraktive Alternative zur Beauftragung eines Fachbetriebs sein. Die Bundesvereingung der Bauwirtschaft ist jedenfalls optimistisch, am Dienstagmorgen gab sie bekannt, das Klimaschutzpaket der Bundesregierung werde sich positiv auf die Konjunktur der Branche auswirken, wenn die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung nun endlich zügig umgesetzt werde. Denn dann winken Hauseigentümern attraktive Steuernachlässe, wenn sie ihre Immobilie dämmen.

Aber kaum eine Dämmvariante ist in Eigenregie risikolos umsetzbar. Denn der falsche oder unsachgemäße Einbau einer Wärmedämmung, gerade an schwierigen Stellen wie Wand- oder Dachanschlüssen, Balkonen, Fensterleibungen oder Öffnungen für Rohre und Leitungen, kann durch Kondenswasser und Schimmel zu Bauschäden führen. Übersehene Kältebrücken können den Dämmeffekt zunichtemachen. Eine Nachbesserung oder gar der Neuaufbau der Dämmung machen so ein Vorhaben dann endgültig zum Geldgrab.

Methode, Material und Macher sind erfolgsentscheidend

Eine Dämmmaßnahme ist, vereinfacht ausgedrückt, dann sinnvoll, wenn sie vier Kriterien erfüllt: Sie muss erstens technisch machbar sein, zweitens effizient Energie einsparen, drittens ökologisch möglichst unbedenklich sein und viertens nicht zuletzt so kalkuliert, dass sich die Kosten in einem annehmbaren Zeitraum durch die Energieersparnis amortisieren.Das Problem: Es gibt geschätzt 200 verschiedene Dämmmaterialien; allein für die nachträgliche Wärmedämmung von Altbauten sind rund 80 Verfahren im Einsatz. Ohne fundiertes Hintergrundwissen, handwerkliche Praxiserfahrung und realistische Kalkulation ist es sehr schwer, die richtige Lösung für ein einzelnes Objekt auszumachen.Die verschiedenen denkbaren Maßnahmen zur Wärmedämmung müssen dafür auf jedes Gebäude individuell zugeschnitten werden, ausgehend von dessen baulichem Zustand und den Ansprüchen der Bewohner. Es hilft also, zumindest fachkundigen Rat hinzuzuziehen und sich schon vor Beginn der Wärmedämmmaßnahme über verschiedene Methoden, Materialien und Kosten zu informieren. So vorbereitet führen auch die Gespräche mit Handwerksfirmen oder Energieberatern eher zum Erfolg.

Eine erste Orientierung bietet unser Überblick über verschiedene Dämmtechniken für Wände, Decken und Dach (siehe Tabelle auf Seite 3). Einen Austausch alter Fenster oder der - oft besonders wirtschaftliche - Umstieg auf eine moderne Heizungsanlage bleiben hier unberücksichtigt. Nur so viel: Heizung und Fenster sollten passend zum bereits gedämmten Gebäude ausgewählt werden, sonst ist die Heizung womöglich überdimensioniert oder die neuen Fenster schützen besser vor Kälte als die sie umgebenden Wände - was neue Probleme mit Kondenswasser verursacht.

Methoden: Außen-, Innen- und Kerndämmung

Um die Wärmeverluste in Gebäuden zu senken, kommen grundsätzlich drei verschiedene Methoden infrage. Generell ist die Außen- von der Innendämmung zu unterscheiden, zudem gibt es noch die Kerndämmung, auch Einblasdämmung genannt. Jede Methode bietet Vor- und Nachteile.

Geht es um die Dämmung von Fassade oder Dach, ist bauphysikalisch eine Außendämmung zu bevorzugen, bei der Dämmstoff auf Außenwänden oder Dachstuhl des Gebäudes angebracht wird. Der Grund: Die Kälte dringt erst gar nicht in dem Umfang in das Gebäude ein, vielmehr kann das Mauerwerk die Innenraumwärme aufnehmen und länger halten. Voraussetzung ist allerdings, dass von außen keine Nässe eindringen kann. Eine komplette und fachgerechte Versiegelung der Außenhülle, eine sogenannte Wetterschutzschicht, ist daher ein Muss.

Eine Außendämmung bietet sich vor allem für Dach und Fassade an, ist aber kostspielig. Je nach Dämmmaterial, Dämmstoffdicke, baulichen Voraussetzungen und Einbauaufwand durch einen Handwerksbetrieb liegen die Kosten pro Quadratmeter in einer Bandbreite von 60 bis 160 Euro pro Quadratmeter gedämmter Fläche. Als wirtschaftlich gilt sie in der Regel nur, wenn Dach oder Fassade ohnehin sanierungsbedürftig sind, denn dann sind beispielsweise Gerüst oder die Abdeckung des Dachs sowieso unumgänglich. Dann müssen sich nur die zusätzlichen Kosten der Dämmmaßnahmen über die Energieersparnis amortisieren.

Oft aber ist eine Außendämmung nicht möglich oder nicht gewünscht, etwa weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht, die schöne Klinkerfassade verdeckt würde oder das Dach die Außenwand nicht weit genug überragt, um eine möglicherweise dicke Dämmstoffschicht abzudecken. Dann bleibt oft nur die Innendämmung der Außenwände bzw. von oberer Geschossdecke oder Dach. Beim Dach ist noch eine Zwischensparrendämmung möglich, die ebenfalls von innen erfolgt. Die Innendämmung von kalten Außenwänden hat aber zwei wesentliche Nachteile: die Dämmschicht verkleinert den Wohnraum und der Taupunkt wandert weiter in das Gebäudeinnere. Somit besteht bei unsachgemäßer Anbringung das Risiko, dass unterhalb der Dämmschicht warme feuchte Luft auf ...

