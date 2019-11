Der amerikanische Öl-Dienstleister Halliburton Co. (ISIN: US4062161017, NYSE: HAL) wird am 26. Dezember 2019 eine Dividende von 18 Cents je Aktie für das vierte Quartal an seine Investoren ausbezahlen (Record date: 5. Dezember 2019), wie am Montag mitgeteilt wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 21,25 US-Dollar (Stand: 11. November ...

