Als Ergebnisse der 13. Composites-Markterhebung beschreibt Composites Germany, Berlin, den aktuellen Leichtbaumarkt so: "Im Bereich der Wachstumstreiber im Composites-Markt gibt es eine zentrale Änderung. Wurden in den letzten Befragungen stets der Automobilbereich und die Luftfahrt als die Anwendungsbereiche eingeschätzt, von denen maßgebliche Wachstumsimpulse erwartet werden, so dreht sich dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...