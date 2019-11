Die Nachricht von Anfang November war für Gazprom zweifellos eine gute: Als letzter Staat hatte auch Dänemark grünes Licht für den Bau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 durch ihr Hoheitsgebiet gegeben. Nun also darf ein 147 Kilometer langer Teil der Pipeline, die von einem Konsortium um den russischen Energiekonzern derzeit in der Ostsee verlegt wird, südöstlich von Bornholm verlaufen. An einer weiteren politischen Entscheidung allerdings kommt Gazprom als federführender Bauherr der Gasleitung ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...