Die Anleihenkäufe der EZB sind in Deutschland umstritten. An der Situation wird sich aber erst einmal nichts ändern, sagt EZB-Direktor Benoit Coeure.

Die EZB wird laut Notenbankdirektor Benoit Coeure die wiederaufgelegten Anleihenkäufe so lange wie nötig fortsetzen. Der EZB-Rat sei dazu entschlossen, um die konjunkturstützende Wirkung der tiefen Leitzinsen zu verstärken, sagte Coeure am Dienstag auf einer Fachkonferenz der Europäischen Zentralbank in Frankfurt laut Redetext.

Erst kurz bevor die Notenbank damit beginne, ...

