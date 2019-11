Ein Hedgefonds drängt die Aareal Bank zu einem Komplettverkauf der Software-Tochter. Der Bankchef schließt einen Verkauf der Mehrheit aber aus.

Die Aareal Bank will sich dem Druck des aktivistischen Hedgefonds Teleios nicht beugen und an ihrer Software-Tochter Aareon festhalten. "Die Aareon ist integraler Bestandteil unserer Gruppe", sagte Bankchef Hermann Merkens am Dienstag. "Einen Mehrheitsverkauf verfolgen wir daher weiterhin nicht."

Die IT-Tochter habe innerhalb der Gruppe eine wesentliche Rolle und "exzellente Wachstumsaussichten". Außerdem liefere Aareon, die Software zur Verwaltung von Immobilien und Mietzahlungen anbietet, dem Immobilienfinanzierer wichtige Provisionserträge und Einlagen zur Refinanzierung.

Der Hedgefonds mit Sitz im schweizerischen ...

