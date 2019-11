12.11.2019 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) 27:11 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Wolfgang Matejka, Matejka & Partner Asset Management GmbH. Thema: Rekorde an den Börsen. Handeln wir an den Börsen Realität oder Hoffnung? Fondsmanager Wolfgang Matejka: "Der Kaiser ist nicht nackt! Bei der Agrana müssen wir noch mal durch das Tal der Tränen. Andritz kurzfristig ...

