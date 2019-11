Auf dem Börsentag in Hamburg war in diesem Jahr auch Roland Tichy zu Gast. In seiner Karriere war er u.a. auch Chefredakteur von Impulse, Euro und der Wirtschaftswoche. Aktuell ist er Vorsitzender der Ludwig-Ehrhard-Stiftung sowie Herausgeber von Tichys Einblick. Auf der Roten Couch von aktienlust.tv spricht Tichy Klartext und kritisiert die galoppierende Enteignung deutscher Sparer. Mit Christine Lagarde an der Spitze der EZB sieht der Diplom-Volkswirt eher noch eine Verschärfung als eine Entspannung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...