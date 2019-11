Die dunkle Macht (1). Die Pressekonferenz der CCC (Concord Card Casino) am 11.11.19 rief leidvolle Erinnerungen an BWIN hervor. Auch für andere Glücksspielunternehmen war das Streben nach fairen Wettbewerbsbedingungen ein Kampf gegen die Windmühlen. Freilich nicht nur in Europa, überall versucht der Staat, sein Monopol zu behalten. Wenn es nicht mit fairen Mitteln gelingt, dann halt mit unfairen, der Zweck heiligt die Mittel. Trotz des "Vereinten Europa", des "Gemeinsamen Marktes", der "Dienstleistungsfreiheit" müssen wir zusehen, wie die EU als Papiertiger nicht einmal laut brüllt: die einzelnen Staaten sabotieren die Idee des Vereinten Europa, wo sie nur können. Am Glücksspiel sehen wir die vielleicht frechsten akrobatischen Verrenkungen des ...

