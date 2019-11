Die Autobauer blicken nervös gen Bolivien: Das Chaos im Land macht es immer unwahrscheinlicher, dass Bolivien VW, BMW und Daimler mit Lithium versorgen kann. Eine Kleinstadt in Österreich will in die Bresche springen.

Mit Bolivien hat das österreichische Wolfsberg, eine Kleinstadt rund 250 Kilometer südlich von Wien, auf den ersten Blick rein gar nichts zu tun. Ferner als in dem beschaulichen Alpenstädtchen mit Schloss, Fluss (Lavant) und Bundesliga-Club (Wolfsberger AC) könnte Bolivien kaum sein. Und doch verfolgen in diesen Tagen viele Wolfsberger ganz genau, was sich gerade in dem Anden-Staat abspielt. Denn Wolfsberg und Bolivien sind Konkurrenten - bei dem gefragten E-Auto-Rohstoff Lithium.

Ohne das Leichtmetall, das in der Natur in Form von Lithiumhydroxid vorliegt, würde kein Elektroauto fahren. Gut zehn Kilogramm Lithium stecken in der Batterie eines größeren E-Autos. Weil fast alle Hersteller in den kommenden Jahren ihre Elektroauto-Produktion vervielfachen wollen, wird der Bedarf an Lithium sprunghaft ansteigen. Länder mit Lithium-Vorkommen, wie eben Bolivien und Österreich, würden davon gern profitieren.

Bolivien verfügt über Salzseen, in denen eines der weltweit größten Lithiumhydroxid-Vorkommen vermutet wird. Hier kann der Rohstoff über Verdunstung verhältnismäßig einfach gewonnen werden. In Wolfsberg ist es viel schwerer, an das begehrte Lithium heranzukommen: Dort lagert es in Felsgestein, das nur rund ein Prozent Lithiumhydroxid enthält. Und doch könnte die Wolfsberger Mine schon in wenigen Jahren tausende Tonnen Lithiumhydroxid fördern - vorausgesetzt, die Österreicher können sich ...

