Evotec meldete sich am Dienstag mit den 9-Monatszahlen und aktuellen Angaben zur Geschäftsentwicklung. Hier der Blick auf die finanziellen Eckdaten: Da zeigte der Umsatz einen Anstieg von 278,1 Mio. Euro in Q1-Q3 2018 auf 321,4 Mio. Euro in Q1-Q3 2019, was einem Plus von beachtlichen 16% entsprach. Für Forschung & Entwicklung (F&E) wurden "unverpartnert" im genannten Zeitraum 25,7 Mio. Euro ausgegeben, was erheblich über dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums lag (16,0 Mio. Euro). Evotec ... (Peter Niedermeyer)

