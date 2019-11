An der Wall Street warten Anleger auf neue Zeichen im Handelsstreit. Zu den Favoriten zählt am Dienstag der Roboterbauer Rockwell.

In Erwartung einer Rede des US-Präsidenten Donald Trump zur Handelspolitik fassen Anleger US-Aktien nur mit spitzen Fingern an. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 kamen zur Eröffnung am Dienstag kaum vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq allerdings gewann 0,2 Prozent und markierte mit 8484 Punkten ein Rekordhoch.

Er könne sich nicht vorstellen, dass Trump sich bei seinem Auftritt vor dem New Yorker Wirtschaftsclub nicht optimistisch über den geplanten Handelsdeal mit China oder die ...

