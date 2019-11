Der Arbeitgebertag ist traditionell ein Stimmungsbarometer für das Verhältnis von Wirtschaft und Politik. Der Beziehungsstatus im Herbst 2019: Man hatte es, trotz allem, auch schon mal schlechter miteinander.

Je nach persönlicher Präferenz mag das nun eine gute oder eine schlechte Nachricht sein, aber: Die Kanzlerin ist nicht nur noch da. Sie macht auch den Eindruck, als wolle sie noch etwas bleiben. Also, im Amt jetzt.

"So", sagt Angela Merkel am Dienstagmorgen im Berliner Estrel-Hotel, "und nun zu den Dingen, die wir gut gemacht haben." Da geht ein richtiges Lachen durch den Saal voller Manager und Wirtschaftsvertreter. Ihre lakonische Art pflegt die Kanzlerin weiterhin. Zuvor hat sie lange und engagiert über die umstrittene Grundrente referiert, mit bemerkenswerter Freude an Details. Merkel weiß nur zu gut, dass diese Art der üppigen Sozialpolitik hier bei diesem Publikum nur mäßig ankommt. Doch als sie ihr Kurzreferat dazu beendet, ist vielen Anwesenden zumindest klar: Die Regierungschefin weiß genau, was sie da abnickt.

Zwei traditionelle Termine gibt es im Hauptstadtkalender, zu denen sich Wirtschaft und Politik ein öffentlich einsehbares Zeugnis ausstellen: den Tag der deutschen Industrie des BDI und den Arbeitgebertag der BDA.

In den vergangenen Jahren konnte man zu diesen Anlässen eine schleichende Veränderung registrieren: Der Regierung lasen die Spitzenverbände immer schon die Leviten, mal schärfer, mal gnädiger, aber zunehmend blaffte die Regierung auch zurück. Beim BDI im Sommer konterte Merkel ziemlich deutlich die Kritik der Industrie, auch Vizekanzler Scholz murrte damals: Klagen sei ja das Lied des Kaufmanns. Schon da unübersehbar: Das Verhältnis ...

