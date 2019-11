Im Internet hat Immobilieninvestor Alex Fischer Hunderttausende Fans. Nun bietet er teure Steuercoachings an. Seine Versprechen sind groß - und teils ebenso fragwürdig wie Verbindungen zu einer obskuren Organisation.

Für viele hier, im Düsseldorfer Nobelhotel Interconti auf der Königsallee, hat er Kultstatus: Alex Fischer, Selfmade-Millionär. Es ist Sonntagmorgen und rund 300 Teilnehmer sind für die Auftaktveranstaltung eines Steuercoachings angereist. Männer dominieren das Bild, Typ Versicherungsvermittler und Immobilienmakler, etwa 30 bis 50 Jahre alt. Noch haben sie sich an Stehtischen vor dem "Grand Ballroom" versammelt. Gleich geht es los.

Ihre Erwartungen sind groß. Sie sollen zum Beispiel lernen, wie Familienurlaube, die Finca auf Mallorca, Jetski, Pferd oder Hund "steuerlich verwertbar" werden. "Ich weiß, das klingt unglaublich. Aber glaube mir, ich schwöre dir, es ist möglich", verspricht Fischer in einem der ersten Videos des Coachings - und gibt so die Tonalität für das achtwöchige Onlinevideoseminar vor. Nur zu Auftakt und Abschluss gibt es Live-Veranstaltungen vor Ort.

Fischer ist Immobilieninvestor und Onlinemarketingexperte. Vor allem aber ist er Verkäufer in eigener Sache. "Das ist wirklich unermesslich wertvoll, was du hier lernst", dröhnt er in den Videos zum Steuercoaching mit sonorer Bassstimme. "Du wirst praktisch Rendite dafür kriegen bis an dein Lebensende. Du wirst unermesslich sexy." Das "vielleicht mächtigste Coaching im deutschsprachigen Raum" gehe übers Steuernsparen hinaus: "Tatsächlich geht es um Freiheit, um Selbstwertgefühl, um Happiness und um das Vermögen, diese drei Punkte erreichen zu können." Fischer, mit hochstehender Haartolle und leicht spöttischem Grinsen, verkauft ein Versprechen: Ihr könnt es schaffen! So wie ich. Was er nicht erwähnt, ist seine Verbindung zu einer obskuren Organisation. Dazu später mehr.

Ein 37-Jähriger aus Rosenheim, Halbglatze, untersetzte Figur, ist im Interconti dabei. Das Buch "Reicher als die Geissens" mit den "43 Gesetzen des Erfolgs" von Alex Fischer hat er schon gelesen - so wie angeblich über 240 000 andere Leser. Im Buch will Fischer erklären, wie man "mit null Euro Startkapital in fünf Jahren zum Immobilienmillionär" wird. Ihm habe das Buch etwas gebracht, sagt der Mann aus Rosenheim. Er will sein Leben nun umschmeißen. In Immobilien investieren. Reich werden. Wie von Fischer empfohlen, hat er das Hörbuch zu "Reicher als die Geissens" mehrfach gehört. Damit sich die Botschaften besser einprägen. Und er hat ein Flipboard in seiner Wohnung aufgestellt. "Daran komme ich jeden Tag vorbei. Die Botschaften dienen als Gedankenstütze." Auch vom Steuercoaching erhofft er sich viel: "Das muss etwas bringen, bei dem Preis." 5000, 10 000 oder wenigstens 15 000 Euro müssen Teilnehmer je nach Variante ("Silber", "Gold" oder "Platin") zahlen, plus Umsatzsteuer. "Silber" ist für gut verdienende Angestellte gedacht. Selbstständige sollen in "Gold" oder "Platin" von VIP-Angeboten profitieren. Auf den Namensschildern im Interconti zeigt ein Farbstreifen, wer was gebucht hat. Wer Erfolg hat, zeigt ihn auch. Das ist die Welt des Alex Fischer.

Fischers Allerweltsname passt nicht recht dazu - und war im Internet nicht gut zu finden. Fischers Wohnort und die Basis seiner mannigfaltigen geschäftlichen Aktivitäten ist Düsseldorf. Also nannte er sich zukünftig Alex Düsseldorf Fischer.

Toni Dietl, ehemaliger Karate-Leistungssportler, hat das Steuercoaching schon durchlaufen. Er leitet heute eine Karateschule am Bodensee und berät andere, die sich mit Kampfsportschulen selbstständig machen wollen. "Ich war schnell begeistert", sagt Dietl. Alles werde einfach erklärt. Es gehe nicht um fragwürdige Tricksereien oder ums Geldverschieben ins Ausland. Stattdessen würden konkret umsetzbare Ratschläge gegeben, nichts Illegales.

Doch Zweifel sind angebracht. So halten Experten einige der zentralen Inhalte für fragwürdig. Manchmal trägt Fischer auch nur dick auf. Er sei "ein begnadeter Verkäufer", sagt Daniel Sahm, Steuerberater bei Ecovis in München. Ihn erinnerten die Videos an Mailings aus den Neunzigerjahren. "Darin ging es seitenlang um das geheime Wissen, um reich zu werden. Doch wirklich konkret wurde es nie." Fischer sei die digitale Transformation der Masche gelungen.

Luxus-Loft mit Koi-Teich

Düsseldorf-Zentrum. Nur ein Porsche Carrera 4s deutet in dem eher tristen Hinterhof auf Wohlstand hin - bis Besucher die loftartige Kombination aus Büro und Wohnung betreten, in der Fischer auf 265 Quadratmetern residiert. Er selbst hat das Loft nach seinen Vorstellungen ...

