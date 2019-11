Gestoppte bzw. gedrehte Serien: DO&CO -0,12% auf 85,5, davor 5 Tage im Plus (3,63% Zuwachs von 82,6 auf 85,6), Valneva -1,54% auf 2,56, davor 3 Tage im Plus (2,77% Zuwachs von 2,53 auf 2,6), VIG -0,2% auf 24,8, davor 3 Tage im Plus (1,43% Zuwachs von 24,5 auf 24,85), Immofinanz 0% auf 24,5, davor 3 Tage im Minus (-5,41% Verlust von 25,9 auf 24,5), Bawag +2,62% auf 38,42, davor 3 Tage im Minus (-3,01% Verlust von 38,6 auf 37,44). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Lenzing 90,65 (MA100: 90,9, xD, davor 22 Tage über dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Hutter & Schrantz (schlechtester mit -5,29%), Life Settlement Holding (schlechtester mit -20%), Biovolt (bester mit 1.100%), Wolftank-Adisa Holding AG ...

