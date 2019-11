Der US-Präsident verbreitet Optimismus im Handelsstreit: Die Unterzeichnung eines Teilabkommens mit China stehe kurz bevor, sagte Donald Trump in New York.

US-Präsident Donald Trump hat in einer an den Finanzmärkten mit Spannung erwarteten Rede Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit mit China geschürt. Ein Vertrag könne bald abgeschlossen werden, sagte Trump am Dienstag im New Yorker Wirtschaftsclub. Die Unterzeichnung eines Teilabkommens stehe kurz bevor. Allerdings werde er einem Vertrag nur zustimmen, ...

