Munich Brand Hub AG: Einberufung einer Hauptversammlung am 20. Dezember 2019 / Beschlussfassung über Barkapitalerhöhung geplant DGAP-Ad-hoc: Munich Brand Hub AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Munich Brand Hub AG: Einberufung einer Hauptversammlung am 20. Dezember 2019 / Beschlussfassung über Barkapitalerhöhung geplant 12.11.2019 / 21:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Munich Brand Hub AG: Einberufung einer Hauptversammlung am 20. Dezember 2019 / Beschlussfassung über Barkapitalerhöhung geplant Aschheim, 12. November 2019 - Die Munich Brand Hub AG (auch "Gesellschaft") gibt bekannt, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft (ISIN: DE000A2GS6K1) heute beschlossen haben, für den 20. Dezember 2019 eine Hauptversammlung einzuberufen. In dieser Hauptversammlung sollen die Aktionäre u.a. über eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 6.500.000,00 gegen Bareinlagen unter Gewährung von Bezugsrechten für die Aktionäre Beschluss fassen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung diesbezüglich vor, einen Ausgabebetrag in Höhe von EUR 1,23 je Aktie und ein Bezugsverhältnis von 1 / 13 zu beschließen, d.h. für eine alte Aktie sollen den Aktionären 13 neue Aktien angeboten werden. Ziel dieser Maßnahme ist, die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft zu stärken. Zudem soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Handlungsspielraum erhalten, um Marktopportunitäten, insbesondere bezüglich möglicher Unternehmenserwerbe, flexibel ausnutzen zu können. Die vollständige Einladung zur Hauptversammlung der Gesellschaft einschließlich der Tagesordnung wird am 13. November 2019 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.munichbrandhub.com/hauptversammlung) veröffentlicht. Kontakt: Dirk Reichert, Vorstand Munich Brand Hub AG +49 89 99888 273 info@munichbrandhub.com Frank Ostermair Better Orange IR & HV AG +49 89 8896906 14 frank.ostermair@better-orange.de --------------------------------------------------------------------------- 12.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Munich Brand Hub AG Einsteinring 28 85609 Aschheim Deutschland Telefon: 089 99888-0 E-Mail: info@munichbrandhub.com Internet: www.munichbrandhub.com ISIN: DE000A2GS6K1 WKN: A2GS6K Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 911293 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 911293 12.11.2019 CET/CEST ISIN DE000A2GS6K1 AXC0368 2019-11-12/21:40