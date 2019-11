Es muss schmecken. Klar. Aber daneben setzen viele Gastronomen auf Ambiente durch Design und vergessen: Vor allem das Personal muss zu den Gästen passen.

"Zwei Espressos bitte.""Sie meinen zwei Espressi? Gerne."

Sie wissen, was ich meine. Das Zwischenmenschliche. Es kommt in Cafés, Restaurants und Bars auf das Zusammenspiel von Gästen und Personal an. Doch der Erfolgsdruck lastet nicht auf den Gästen. Die können ja sogar jederzeit ihr jahrelanges Lieblingscafé spontan zum Hass-Ort erklären, an den sie nie wieder einen Fuß setzen werden.

Auf den Kellnern lastet die Verantwortung für den Erfolg des ganzen Ladens. Und ich behaupte: Das sogar noch stärker, als vielen Gastronomen klar ist.

Ihr Steak ist etwas zu durch aber der Kellner ein Charmebolzen? Wer kann da schon wirklich böse sein? Das Steak ist auf den Punkt, aber der Kellner hat offenbar Karrierepläne, zu denen Sie nicht passen? Der Laden hat sich erledigt.

Die Gäste kommen wegen der Karte, der Lage, der Inneneinrichtung. Aber sie bleiben weg wegen der Kellner.

Ich kam zum ersten Mal darauf, als ich vor einiger Zeit in einem Kölner Café eine Chai Latte bestellte. Oder bestellen wollte. Es lief Loungemusik. Insgesamt war der Laden eine aus dem Ei gepellte Komposition aus irgend so einem Industriedesign mit Beton, Glas und Metall mit warmer kuscheliger Kerzenschein-Gemütlichkeit, die dem Zeitgeist entsprach. Motel One richtet heute so ähnlich seine Lobbys ein. Damals war das Gastro-Avantgarde.

Die Gäste: Studenten, Mütter mit Kinderwagen, Geschäftsfrauen und -männer mit Mittagspause. Es gab Bagel, vegetarischen Eintopf, Cheesecake, Joghurt mit Früchten im Einmachglas, kleine süße Teilchen aus Italien, Spanien, Dänemark. So was in der Art.

Die Kellnerin allerdings wirkte, als hätte sie sich verlaufen."Welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...