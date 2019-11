Wie die CO2-Bilanz eines Elektroautos auf den gesamten Lebenszyklus bezogen aussieht, hängt entscheidend von der Art des Ladestroms ab. Doch auch bei der Produktion passiert Entscheidendes, wie man bei Daimler weiß: Unter sonst gleichen Voraussetzungen entstehe bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen im Vergleich zu Verbrennern mehr CO2 an, weil insbesondere zur Batteriezellenproduktion viel Energie benötigt wird, heißt es in einer Mitteilung. Beim elektrischen EQC 400 4MATIC, der in diesem Jahr ... (Achim Graf)

