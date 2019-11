Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1015 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.derweil hat der Franken gegenüber Euro und Dollar seit Dienstagnachmittag angezogen. Entsprechend geht der Euro aktuell zu 1,0912 Franken um und steht damit knapp einen halben Rappen tiefer als am Dienstagmittag. Das ...

