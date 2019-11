Der heimische Baukonzern Strabag hat das Trading Statement für die ersten neun Monate 2019 und einen im Hinblick auf die Leistung aktualisierten Ausblick auf das Gesamtjahr 2019 veröffentlicht. CEO Thomas Birtel fasst zusammen: "Nach neun Monaten sehen wir uns in unserer Einschätzung für die Geschäftsentwicklung 2019 bestätigt. Bei der Leistung sind wir angesichts der hohen Nachfrage in beinahe allen unseren Kernmärkten nun noch positiver gestimmt und erwarten, dass zumindest die Rekordleistung des Vorjahrs erreicht werden wird".In den ersten neun Monate erbrachte das Unternehmen eine Leistung in Höhe von 12.150,23 Mio. Euro (+ 4 Prozent). Diese Aufwärtsbewegung würde die hohe Nachfrage in - mit Ausnahme der Slowakei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...